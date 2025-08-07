Morata neden yok, Morata Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

Morata neden yok, Morata Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçta Morata'nın olmaması merak konusu oldu. Futbol severler, Morata'nın neden yer almadığını ve cezalı olup olmadığını merak ediyor.

Gaziantep FK ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan maçta Morata'nın olmaması merak konusu oldu. Morata'nın maçta yer almamasının sebebi araştırıldı. Peki, Morata neden yok, Morata Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

MORATA NEDEN KADROYA ALINMADI?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, bazı önemli isimlerin kadroda yer almayacağı belirtildi. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, teknik ekibin aldığı kararla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu kararların neden alındığı konusunda ise kulüp tarafından herhangi bir detay verilmedi.

Morata neden yok, Morata Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele öncesinde belirlenen kamp kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Kadroda şu isimler yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncu grubu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP lideri Özel'in işaret ettiği avukat gözaltına alındı

Özel'in mitingde ismini açıkladığı avukat yakalandı
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

Tekne kaptanının ifadesi, akıllardaki korkunç şüpheyi iyice artırdı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında 'erişim engeli' kararı

Tutuklu Fatih Altaylı'ya bir kötü haber daha
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.