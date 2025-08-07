Gaziantep FK ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan maçta Morata'nın olmaması merak konusu oldu. Morata'nın maçta yer almamasının sebebi araştırıldı. Peki, Morata neden yok, Morata Gaziantep FK Galatasaray maçında cezalı mı?

MORATA NEDEN KADROYA ALINMADI?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, bazı önemli isimlerin kadroda yer almayacağı belirtildi. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, teknik ekibin aldığı kararla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu kararların neden alındığı konusunda ise kulüp tarafından herhangi bir detay verilmedi.

GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı mücadele öncesinde belirlenen kamp kadrosu kamuoyuyla paylaşıldı. Kadroda şu isimler yer aldı: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina. Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncu grubu ile çalışmalarını sürdürüyor.