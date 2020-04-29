Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek G20 ülkeleri için 2020 ve 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini revize eden Moody's, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralacağını, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme kaydedeceğini öngördü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayınladığı raporda, G20 ülkeleri için 2020 ve 2021 yılı büyüme tahminlerini revize etti. Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralacağını tahmin eden Moody's, 2021 yılında ise yüzde 3,5 büyüme yaşanacağını öngördü.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER 2020'DE DARALACAK

Bugün yayınlanan Global Makro Görünüm 2020-21 raporunda G20'nin gelişmiş ekonomilerinin 2020 yılında yüzde 5,8 daralacağı tahmininde bulunan Moody's, 2021'de ise bu ülkelerin çoğunda reel GSYH'da bir toparlanma olsa da GSYH'nın kriz öncesi seviyelerin altında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

2020'DE SADECE ÇİN EKONOMİSİ BÜYÜYECEK

Çin dışarıda bırakıldığında G20'nin gelişmekte olan ekonomilerinde daralmanın yüzde 3,5 olacağını belirten Moody's, salgın öncesinde yüzde 3,2 büyüme beklediğini hatırlattı. Moody's 2020 yılında Çin ekonomisinin sadece yüzde 1 büyümesini bekliyor. G20'nin tamamı dikkate alındığında ise bu yıl yüzde 4 daralma ve 2021 yılında yüzde 4,8 büyüme yaşanacağı tahmin edildi.