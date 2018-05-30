Moody's Manipülatif Açıklamalarda Bulunuyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 2018 yılı Türkiye'nin büyüme tahminine ilişkin, "Moody's gibi kuruluşların seçim ortamında bu tarz açıklamalarda bulunmasını yerinde bulmadığımızı belirtiyor, bu açıklamaların manipülatif açıklamalar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Cesur, Moody's'in Türkiye'nin 2018 büyüme rakamına ilişkin tahminin yüzde 4'ten yüzde 2,5'e düşürmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, değerlendirme kuruluşunun Türkiye'deki seçim ortamını fırsat bulup manipülasyon yaptığını savundu.

Moody's'in niyetinin çok açık olduğunu, elinden geldiğince seçim ortamını manipüle edip, çıkar ortaklarının değirmenine su taşımaya gayret ettiğini dile getiren Cesur, "15 Temmuz sonrası da acele edip fırsat bu fırsat demişti, fakat sonrasını gördük yanıldı. Geçen yıl nasıl artı yönde revize kararı aldılarsa bu yıl da hayal kırıklığına uğrayıp aynı şekilde yukarı yönde revize edecektir. Türkiye ekonomisi güçlü ve istikrarlı bir yapıya sahiptir. Şu an para piyasalarındaki hareketlilik seçim ortamının belirsizliğinden kaynaklanmadır. Ekonomi belirsizliği sevmediği için bu tür hareketlenmeler görülebilir. Seçim sonrası Türk ekonomisi rayına tekrardan güçlü bir şekilde oturacaktır. Biz bu yılı en az yüzde 5'in üzerinde bir büyüme ile bitireceğimizi öngörüyoruz. Moody's gibi kuruluşların da seçim ortamında bu tarz açıklamalarda bulunmasını yerinde bulmadığımızı belirtiyor, bu açıklamaların manipülatif açıklamalar olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.