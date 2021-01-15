Montpellier - Monaco Ligue 1 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Fransa Ligue 1'de haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Montpellier - Monaco maçıdır. Peki Montpellier - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Ligue 1 maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Montpellier - Monaco maçıdır. Peki Montpellier - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

MONTPELLİER - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Montpellier - Monaco maçı 15 Ocak Cuma günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

MONTPELLİER - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Montpellier - Monaco maçı Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarında yayınlanacaktır.

MONTPELLİER - MONACO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Stade de la Mosson, Montpellier'da oynanacak.