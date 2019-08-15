Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim: Falcao ile Ben Yedder iyi bir ikili olabilir

15.08.2019 15:42

Monaco'nun Radamel Falcao ile sözleşme yenileme çalışmalarına başladığı haberlerinin ortaya çıkmasının hemen ardından Fransız ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim'den flaş açıklamalar geldi. Jardim, takımın yeni forveti Wissem Ben Yedder'den memnun olduğunu belirtirken ''Ben Yedder son yıllarda oldukça fazla gol atan bir oyuncu. Bu yüzden transferini gerçekleştirdik. İkili forvet olarak oynayabilir. Hücum hattında Falcao ile birlikte gayet uyumlu olabilirler.'' sözlerini kullandı.

''FALCAO ÇOK ARZULU ÇALIŞTI, ONA GÜVENİYORUM''

Galatasaray taraftarlarının gelmesi için gün değil, artık saatler saydığı Kolombiyalı forvet hakkında konuşmaya devam eden Jardim, ''Falcao bu hafta idmanlarda iyi bir tavır sergiledi ve çok arzulu çalıştı. Üç haftadır bizimle birlikte ve zaten iyi durumda, tabii ki ona güveniyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

(Sporx)