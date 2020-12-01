Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor
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Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor

01.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:16

Fransız kulüp Monaco'dan Ocak ayında kesin olarak ayrılcağı konuşulan Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'nun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi. Transferler ilgili açıklamalarda bulunan D'avila listenin başında sarı kırmızılı kulübün olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, sarı kırmızılı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı. D'avila bugün İstanbul'dan ayrılıyor.

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem ifadelerini kullandı.

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"MONACO ONUN İÇİN İYİ OLMADI"

Oyuncusunu yine eski günlerine döneceğine inandığını belirten Nijerya futbolcunun temsilcisi, "Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" diyerek sözlerini tamamladı.

(Kaynak: Ajansspor)

Monaco'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor
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