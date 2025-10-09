Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek dev bir galibiyete imza attı. İstanbul'daki RAMS Park'ta 51 bin 160 taraftarın doldurduğu tribünler, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi. Sarı-kırmızılıların bitmeyen enerjisi ve tezahüratları, İngiliz futbolcuları hayran bırakırken, Salah'ın da bu atmosferden oldukça etkilendiği ifade edildi. Peki, Mohammed Salah Galatasaray'a mı geliyor?

GALATASARAY TRANSFERİ ARA DÖNEMDE TAMAMLAMAK İSTİYOR

Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah, sürpriz bir kararla Galatasaray'a transfer olma isteğini kulüp yönetimine ilettiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool ve Galatasaray yöneticileri, Mısırlı futbolcunun transferi konusunda ilk temasları gerçekleştirdi. Salah'ın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ettiği karşılaşmadaki oyun temposu ve tribün atmosferinden büyük ölçüde etkilendiği belirtildi.

GÖRÜŞMELERDE POZİTİF GELİŞMELER

Galatasaray'ın evinde oynadığı ve Liverpool'u mağlup ettiği mücadele, sadece skorla değil, tribünlerin yarattığı büyüleyici atmosferle de dünya spor basınında ses getirdi.

Karşılaşma sonrası Salah'ın, Galatasaraylı futbolculara "Bu statta her maç böyle bir atmosfer mi oluyor?" şeklinde bir soru yönelttiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların coşkusu ve takımın sahadaki enerjisi, yıldız oyuncunun Galatasaray'a olan ilgisini artırdı. İngiliz medyasına yansıyan bilgilere göre, Salah'ın menajerleri iki kulüp arasında yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Menajer ekibi, yapılacak bir sonraki toplantıda transfer sürecinin daha da netleşeceğini belirtti. Galatasaray yönetiminin hedefi ise bu tarihi transferi kış transfer döneminde sonuçlandırmak.

Ancak şartların uygun hale gelmemesi durumunda, sarı-kırmızılılar Salah transferini sezon sonuna bırakmayı planlıyor. Yönetim, yıldız futbolcuyu kadroya katmak için tüm ekonomik ve sportif planlamayı bu doğrultuda yapıyor.