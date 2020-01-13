Modric ve Kroos'un 2019-20 Golleri

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

Real Madrid'in orta saha oyuncuları Toni Kroos ve Luka Modric, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası olmak üzere üç turnuvada da ağları sarstı. Gelin oyuncuların gollerini izleyelim..