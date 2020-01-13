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Modric ve Kroos'un 2019-20 Golleri

Real Madrid'in orta saha oyuncuları Toni Kroos ve Luka Modric, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası olmak üzere üç turnuvada da ağları sarstı. Gelin oyuncuların gollerini izleyelim..

13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19

'in orta saha oyuncuları ve , , Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası olmak üzere üç turnuvada da ağları sarstı. Gelin oyuncuların gollerini izleyelim..

Kaynak: Dugout

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