Modric ve Kroos'un 2019-20 Golleri
Real Madrid'in orta saha oyuncuları Toni Kroos ve Luka Modric, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası olmak üzere üç turnuvada da ağları sarstı. Gelin oyuncuların gollerini izleyelim..
13.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:19
Real Madrid'in orta saha oyuncuları Toni Kroos ve Luka Modric, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası olmak üzere üç turnuvada da ağları sarstı. Gelin oyuncuların gollerini izleyelim..
Kaynak: Dugout
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