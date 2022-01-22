Modern pentatlonda 2022'nin ilk ulusal sıralama yarışları başladı - Haberler Spor
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Modern pentatlonda 2022'nin ilk ulusal sıralama yarışları başladı

Modern pentatlonda 2022'nin ilk ulusal sıralama yarışları başladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Modern pentatlonda 2022 yılının ilk ulusal sıralama yarışları, yüzme etabıyla başladı.

Modern pentatlonda 2022 yılının ilk ulusal sıralama yarışları, yüzme etabıyla başladı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek yarışların yüzme etabı, Ankara Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirildi.

Açık yaş erkeklerde Jan Demir Vurdum birinci, Buğra Ünal ikinci, Münir Mert Can üçüncü oldu. Açık yaş kadınlarda ise İpek Akşin birinciliği, Ebrar Çalışkan ikinciliği, Sıdal Aslan da üçüncülüğü elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Modern Pentatlon, Türkiye, Eryaman, Yüzme, Spor, Haber

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