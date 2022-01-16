Modalife'tan Kırıkkale'ye 50 milyon dolarlık yeni yatırım

KIRIKKALE (AA) - Türkiye'nin mobilya üreticilerinden Modalife, Kırıkkale'ye kuracağı yeni fabrikayla 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.

"Modacity" adı altında kurulacak fabrika, yaklaşık 10 yıl içerisinde kumaş, kauçuk, profil ve yay üretimi gibi kendi ham madde ihtiyacını karşılamayı planlıyor.

Başlangıçtaki 50 milyon dolarlık yatırımın tüm fazların devreye girmesiyle 100 milyon dolara çıkarılması, üretim kapasitesi ve istihdam edilen kişi sayısının da 3 kat artırılması hedefleniyor.

Modalife Fabrikalar Müdürü Sedat Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen mobilya markası Modalife olarak üretim kapasitelerini artırmak için yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda kurulacak yeni üretim tesisinin, 600 bin metrekare kurulum sahasında 250 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını ve 2 ana kampüsten oluşacağını aktaran Değirmenci, şöyle konuştu:

"İnşallah yakın bir tarihte burayı Modacity adı altında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Kurulacak üretim tesisimizin hemen yanında bulunan demir yolu sayesinde yurt içi ve yurt dışı sevkiyat ağımızı, kara yoluyla beraber demir yoluna da taşımayı amaçlıyoruz. Bu sayede uluslararası kalite standartlarındaki ürünlerimizi karbon salımını azaltarak tüm dünyaya güvenle taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bölgeye yapılacak tamamlayıcı yan yatırımlarla bölgenin gelişmesi ve ekonomik olarak faaliyetlerin artması için de çalışmalarımız bulunmaktadır. Sıfırdan hayata geçirilecek bu projemizde çift vardiya ile 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyoruz."

"Modacity, tam faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 100 milyon dolar civarında yatırımı gerçekleştirmiş olacağız"

Sedat Değirmenci, son teknolojiyle donatacakları Modacity'de yıllık 1 milyon parça soft, 2,5 milyon parça modüler mobilya üretileceğini belirterek, bunlara ilave 150 bin yatak ve baza üreteceklerini bildirdi.

Sektörün öncü firmalarından olarak bu yatırımla birlikte Modacity'i üretim, lojistik ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedeflediklerine işaret eden Değirmenci, "1990'lı yıllardan beri faaliyet gösteren firmamız, gelecekte de hayallerini gerçekleştirebilmek için yatırımlarına devam ederek ulaşılabilir mobilyayı herkesin evine götürmeyi amaçlamaktadır. Modacity projemiz, tam faaliyete geçtiği zaman yaklaşık 100 milyon dolar civarında yatırımı burada gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.