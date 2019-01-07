Mobilyalar Artık Sağlıklı ve Güvenilir Olarak Üretilecek"

Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, mobilyalardaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Şahin, kanserojen madde içeren mobilyalardan sızan formaldehit gazının salınımını önlemek için TSE'nin belgelendirme yaptığını ve bu belgeyi alan firmaların sağlıklı mobilya üretme kabiliyetine sahip olduklarını vurguladı.

Mobilyada sağlık faktörünün sembolü E1 belgesinin yerini artık; E0 Formaldehit Emisyon belgesi alıyor. İnsan sağlığına olumsuz etki eden kanserojen kimyasal maddeler içeren formaldehit gazı, mobilyalarda ve ahşap esaslı levhalarda kullanılan tutkal, boya ve verniklerden zamanla ayrışarak oluşuyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) geçmiş yıllarda mobilya ve ahşap esaslı levhalardan formaldehit gazı salınımı tehlikesine karşı E1 belgelendirmesine başladığını söyleyen Kilim Mobilya Genel Müdürü Cihat Şahin, halk sağlığını tehdit eden kanserojen madde içeren mobilyalardan sızan formaldehit gazının salınımını önlemek için daha sıkı önlemler alan TSE'nin belgelendirme yaptığını söyledi. Avrupa ülkelerinde formaldehit miktarında E0 belgesinin, bir üst seviye olarak kabul edildiğinin altını çizen Şahin, söz konusu belgeyi alan markalardan biri ve mobilya sektöründe bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Şahin, "Kurumsal değerlerimizi belirlerken, firmamızı, sektörü ve kentimizi ileriye taşıyacak maddeler ortaya koyduk. Bunların da başında sektörün lokomotifi, değişime açık, katılımcı bir firma, kaliteli ürün, kaliteli hizmet anlayışımız geliyor. Bu maddeler bizi her zaman ileriye taşıdı. İlklere imza atmamızı sağladı" dedi.

"Mobilya sektöründe birçok ilki gerçekleştirdik"

Kilim olarak, sürdürülebilirlik anlayışını tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini bir kez daha yenileyen Cihat Şahin, "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projelerde kaliteden ödün vermeden, yenilikçi ürünlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Sektörümüzde birçok ilkler ve yenilikler gerçekleştirdik. ve Türkiye'de mobilya sektöründe E0 Formaldehit Emisyon Belgesi alan ilk markalı mobilya üreticisi olduk. Önder ve örnek olmak bizi mutlu ediyor. Her şey sürdürülebilir bir dünya için" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA