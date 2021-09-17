Mobilya sektörüne aşı dopingi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mobilya sektörüne aşı dopingi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, korona virüs aşılarının vurulmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin yeniden başladığını, önümüzdeki dönemlerde sektördeki hacmin daha da artacağını söyledi.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, korona virüs aşılarının vurulmasıyla birlikte sektörde hareketliliğin yeniden başladığını, önümüzdeki dönemlerde sektördeki hacmin daha da artacağını söyledi.

Milyonlarca insanın etkilendiği korona virüs salgınında birçok sektör de olumsuz etkilendi. Aşıların vurulmasıyla birlikte kısıtlamalar kalkarken düğün hazırlıklarını da erteleyen vatandaşlar tekrardan alışverişlerini yapmaya başladı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır durağan olan mobilya sektörü aşılarının vurulmasıyla birlikte yeniden hareketlenmeye başladı.

Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, "İnsanlar aşılarını vurulunca daha rahat hareket edebiliyor. Alımlarını erteleyenler alımlarını şu anda yapmaya başladı, hareketlilik var. Şu anda iyi gidiyoruz" dedi.

"Son 1 yılda fiyat artışları yaşandı"

Mobilya sanayisinde kullanılan kereste, kaplama, kontrplak, yonga levha, lif levha gibi hammadde ürünlerine ise son 1 yılda çok ciddi zam geldiğini söyleyen Avcı, "Zam geldiği halde hammadde bulamadığımız içinde sıkıntı yaşıyoruz. Pandemiden dolayı insanlar alımlarını erteledi. Önümüzdeki dönemde aşılardan sonra, sistemde yerine oturunca hem yurt dışında hem de yurt içinde iş bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektördeki iş hacminin 2022 yılıyla birlikte daha da artacağını aktaran Yalçın Avcı, daha sonra şunları kaydetti:

"Bu yıl fuar yapamıyoruz sıkıntılı bir süreç var. İnsanların pandemiden dolayı çekinceleri var. Ancak aşılama oranı yüzde 70-80'i geçince önümüzdeki yıl hem fuarlarımızı yapacağız hem de satışlarımızın olacağını düşünüyorum. Düğünlerin yapılmasıyla insanlar mobilyalarını alıyor, evlerini diziyor. Sektördeki iş hacmi daha fazla artacak." - ADANA

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi

Mobilya sektörüne aşı dopingi
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Marcao Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mobilya sektörüne aşı dopingi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:29:43. #1.11#