Mobilya imalat sanayii destek kapsamına alındı
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörden gelen yoğun talepler üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Mobilya İmalat Sanayii'nin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisine dahil edildiğini duyurdu.
24.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:55
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörden gelen yoğun talepler üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Mobilya İmalat Sanayii'nin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisine dahil edildiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com