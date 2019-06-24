Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Kayseri OSB Ziyareti

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ve Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın, OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata, MUDER Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Cahit Ayaksan, MUDER Yönetim Kurulu Üyesi Davut Doğan, MOSBAD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, MOBDER Murat Tunç, ANSİMOD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Biçer, İMOS Yönetim Kurulu Başkanı Okan Güler, MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Mertöz, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, EGEMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Baltaş, MOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Erikci, ANMODER Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güzel, OMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kahraman, ESMOS Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Tezgören ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyaretçi heyete Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projelerinden Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Dubai, Bosna Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye Ticaret Merkezleri açılması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yapılan çalışmalar, Kayseri OSB'nin yatırım, üretim, istihdam ve eğitime olan katkılarından dolayı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yönetimini tebrik ederek, başarılı hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA