MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
16.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:56
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan ikinci yarının açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan iki takımdan MKE Ankaragücü 12 puanla 17'nci, İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla 15'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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