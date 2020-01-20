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MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

20.01.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:24
MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak genel kurul, çoğunluğun sağlanması durumunda 5 Şubat günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağanüstü genel kurul, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

Kaynak: AA
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