MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü genel kurulu

MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Mehmet Yiğiner tek aday olarak girdi.

Hüseyin Ar başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından genel kurul çalışmalarına başladı.

MKE Ankaragücü'nün bugünlere nasıl geldiğine ilişkin bir slayt gösterisi delegelere sunuldu. Slayt gösterisinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları oy çokluğuyla ibra edildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, kulübün bugünlere nasıl geldiğini anlattı.

"Seçim seçim dediler altıncı seçimi bize yaptırdılar." diyerek sözlerine başlayan Yiğiner, "Hep iyi yönüyle baktık. Ankaragücü, saldırılar, engellemelere rağmen bugüne kadar geldi. Burada her şeyin bitmesi lazım. O dönemde bu arkadaşlardan biri yoktu. Bugüne kadar neredeydiniz? Bu takımı hep birlikte kurtaracağız dedik ve başladık. 'Delege yapalım' dedik gelmediler. Kaçmayanlar da burada." dedi.

Yönetime saldırmayı adaletli bulmadığını dile getiren başkan Yiğiner, "Mutluluklar yaşadık ama çok da üzüldüğümüz anlar oldu. Sizlerle birlikte iki şampiyonluk yaşadık. Siz değerli üyelerle bunları başardık. Dik durduk ve durmaya devam edeceğiz. Hep beraber adam gibi durduğumuz için Ankaragücü, Süper Lig'e çıktı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetime yapılan tamamen siyasi bir komploydu. Biz buradayız, onlar nerede? Ankaragücü tarihinde iki kupa kaldırdık. Bundan sonra ne yapmalıyız buna bakmalıyız. Altıncı genel kurul, yine aday yok. Kritik bir dönemdeyiz. Perşembe gününden itibaren kombine biletleri satılacak. Birlikte güçlüyüz. Bir amaç uğrunda hizmetkar olalım. Aynı amaç uğrunda birleşelim. Biz hata yaparız, çünkü insanız. Biraz vefalı davranın da bu insanların yaptığı hizmetleri de görün."

Makina Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankaragücü'nün sponsoru ve kurucusu olduğuna dikkati çeken Yiğiner, "Birileri gidiyor yardımları engelliyor. Bunları bizim aşmamız lazım. Bugüne kadar bize hep Allah yardım etti. 20 bin kombine biletini alalım ve transfer yasağını kaldıralım." şeklinde konuştu.

"Başarımızın anahtarı birlik ve beraberliğimizdir." diyen Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Ankaragücü'nün hizmetkarlarıyız. Ankara, Türkiye'nin başkenti. Neden şampiyon çıkartamıyoruz? Bölündüğümüz ve parçalandığımız için. Süper Lig'de kalıcı olmaya devam edeceğiz. Biz görevlerimizi yerine getirirsek her şey çok farklı olacak. Genel kurulun sonu da başı da belli. Bizim mücadelemiz zaten vicdansızlarladır. Bu sezon bizim birlik sezonumuz olsun. Gelin hep beraber bir tarih daha yazalım."

Genel kurul öncesinde gerginlik

Genel kurul öncesinde kongre merkezi önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Yiğiner başkanlığındaki yönetim kurulunu istifaya davet ederek protesto etti.

Taraftarların protestosunun ardından güvenlik güçleri müdahale ederek grubu dağıttı.

Bu müdahalenin ardından başkan adaylarından Murat Ağcabağ, kısa bir açıklama yaparak yaşanan olayları kınadı.

Başkan adayı Ağcabağ, olağanüstü genel kurulunda adil olmayan durumlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Adaylığımızı açıkladığımız ilk günden bugüne yönetim kurulu listesine aldığımız arkadaşlarımızın delege olmamaları, olanların üyelikten çıkartılmaları başta olmak üzere mevcut başkan tarafından pek çok engellemeye maruz bırakıldık." dedi.

"Tüm çabamıza rağmen mevcut delege sistemini aşıp seçime katılmamız mümkün olmadı." ifadesini kullanan Ağcabağ, şunları kaydetti:

"Kendisini kulübün sahibi sanan bu şahsiyet Türk futbolunun en değerli camiasını göz göre göre uçuruma sürüklemektedir. Net olarak ifade etmek isterim ki kurullarımızda bulunan Ankara'nın saygın, itibarlı ve güçlü 39 iş insanının MKE Ankaragücü'ne hizmet etmesi ayak oyunlarıyla engellenmiştir. Ankaragücü'nün kazanmasını isteyen bizlerle, kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim sürecinde ortaya koyduğumuz dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonra da sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar yanımızda olup, desteklerini esirgemeyen taraftarımıza, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm kurullardaki arkadaşlarımla daha güçlü Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi belirterek yeni sezon öncesi futbolcularımıza başarılar diliyor ve tüm spor kamuoyuna saygılarımı iletiyorum."

Murat Ağcabağ, açıklamasının ardından taraftarlarla toplantı yapacağını belirterek kongre salonuna girmeden genel kurulu terk etti.

Kaynak: AA