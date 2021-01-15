MKE Ankaragücü Halter Takımı sporcuları, milli takım kafilesine davet edildi

MKE Ankaragücü Halter Takımı sporcuları, milli takım kafilesine davet edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota mücadelesine devam eden Kadın Milli Halter Takımı'na, MKE Ankaragücü'den Nuray Levent ve Melisa Güneş çağrıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Ankaragücü Halter Takımı Antrenörü Ertan Mert, sporcularının milli takımda mücadele etmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Sporcularımızın büyük başarılara imza atarak, Ankaragücü'müzü en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bizlere her türlü desteği sağlayarak, ülkemize ve Ankaragücü'müze başarılı sporcular yetiştirmemize büyük katkı sunan başta kulüp başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulumuza, aynı zamanda bizi her yarışmada destekleyen büyük Ankaragücü taraftarına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Takımın diğer antrenörü Halil İbrahim Turan ise "Sporcularımızın başarısı için yoğun bir emek harcıyoruz. İnşallah başarılarla dönüp, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmiş olacağız. Sporcularımızın milli takımda mücadele edecek olması bizim için büyük bir mutluluk." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak