MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısına penaltı pozisyonu damga vurdu

Galatasaray için şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Ankaragücü deplasmanının ilk yarısına sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı damga vurdu.

Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.

FATİH TERİM PENALTI KARARINA ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 45. dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken rakibini düşürdü ve hakem Halil Umut Meler penaltı düdüğünü çaldı. Halil Umut Meler, Arda Turan'ın topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı verdiğini dile getirdi. Ankaragücü'nde penaltı için topun başına geçen İbrahim Akdağ, Fernando Muslera'yı mağlup etti ve Başkent ekibini öne geçirdi. Kararın ardından sosyal medyada maçın hakemine büyük tepki gösterildi. Fatih Terim de karar sonrası saha kenarında sinirden çılgına döndü.