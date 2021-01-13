MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

13.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:38
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, iki günlük izinin ardından çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak MKE Ankaragücü, iki günlük izinin ardından çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beştepe Tesisleri'nde, antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra parkur çalışması yapan takım, antrenmanın ana bölümünde dar alan çalışması gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleri ile sona erdi.

Tedavileri tamamlanan Emre Güral ve Mücahit Can Akçay çalışmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Tiago Pinto, Stelios Kitsiou ve Michal Pazdan takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Geçtiğimiz hafta sağ ayak tarak kemiğinden opere edilen Ender Aygören'in ise rehabilitasyon sürecine sağlık ekibi tarafından devam edildi.

Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, takım hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


- Ankara
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Muharrem İnce Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:48:27. #1.15#
title