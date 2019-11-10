MKE Ankaragücü: 2-1

10.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:03

Sezer AFŞAR/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal , Azubuike, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Visca, Gulbrandsen, (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk. 82 Ba)MKE ANKARAGÜCÜ : Korcan - Kitsiou, Kulusic (Dk. 46 Yalçın Ayhan), Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 82 Cebrail), Moke, Faty, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay (Dk. 54 Canteros), İlhan Parlak, OrgillGOLLER: Dk. 10 ve Dk. 77 Crivelli (Medipol Başakşehir) – Dk. 87 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: Arda Turan (Medipol Başakşehir) - Kitsiou, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77'nci dakikalarda Enzo Crivelli attı. Ankaragücü'nün tek golünü 87'nci dakikada Aydın kaydetti.

4'üncü dakikada tehlikeli gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içine giren Kitsiou'nun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.10'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Caiçara, pasını müsait pozisyondaki Crivelli'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Mehmet Sak'ın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Faty'nin vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.31'inci dakikada Faty'nin ceza sahasına ortasında İlhan Parlak, penaltı noktasındaki Orgill'e pasını çıkardı. Orgill'in röveşatasında top az farkla dışarı çıktı.33'üncü dakikada organize gelişen Ankaragücü atağında Orgill ile ceza sahasında verkaç yapan İlhan Parlak'ın sol çaprazda yerden sert vuruşunu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.İlk yarıda başka gol olmayınca Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde girdi.51'inci dakikada Azubuike'nin sağ kanattan içeriye yolladığı topla buluşan Gulbrandsen'in beklemeden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti.54'üncü dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Korcan topu son anda kornere çeldi.77'nci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Edin Visca, sağ kanatta rakibini çalımlayıp topla birlikte ceza sahası içerisine yöneldi. Visca'nın kale sahasına doğru pasına hareketlenen Crivelli'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.87'nci dakikada Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Aydın Karabulut'un ceza sahasına doğru gönderdiği ortaya kimse dokunamadı, direkt olarak kaleye yönelen top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA