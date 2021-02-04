Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÜRKAN TANOĞLU(Hakem)

ADNAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KURU(2. Yardımcı Hakem)

VEYSEL YAMAÇ(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞENER(Gözlemci)

ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)