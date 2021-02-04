Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Yomra Spor - Yozgatspor 1959 FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Trabzon'da oynanacak.
YOMRA SPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
GÜRKAN TANOĞLU(Hakem)
ADNAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET KURU(2. Yardımcı Hakem)
VEYSEL YAMAÇ(Dördüncü Hakem)
MURAT ŞENER(Gözlemci)
ERDİNÇ ERGÜN ANGIN(Temsilci)