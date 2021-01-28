Mislicom 3.Lig Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:20
Mislicom 3.Lig Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENVER AYDIN(Hakem)

HARUN GÜNAYDIN(1. Yardımcı Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(2. Yardımcı Hakem)

BURAK AKYEL(Dördüncü Hakem)

METİN CEBECİ(Gözlemci)

MÜMİN TOSLALI(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:20:47. #1.14#
title