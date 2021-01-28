Mislicom 3.Lig Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tokatspor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

TOKATSPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENVER AYDIN(Hakem)

HARUN GÜNAYDIN(1. Yardımcı Hakem)

ERDİ ABDULMECİT SAYAR(2. Yardımcı Hakem)

BURAK AKYEL(Dördüncü Hakem)

METİN CEBECİ(Gözlemci)

MÜMİN TOSLALI(Temsilci)