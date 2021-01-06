Mislicom 3.Lig Tokatspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tokatspor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki Tokatspor - Kahta 02 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün üçüncü ligde 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tokatspor - Kahta 02 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

TOKATSPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokatspor - Kahta 02 Spor maçı 6 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

TOKATSPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tokatspor - Kahta 02 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

TOKATSPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokat'ta oynanacak.

TOKATSPOR - KAHTA 02 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK FİLİK(Hakem)

MAHMUT GÜLLE(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET KİRİŞÇİOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

İSA MAVİŞ TAZEGÜL(Dördüncü Hakem)

MAHMUT KOCA(Gözlemci)

TAYFUN AŞCIOĞLU(Temsilci)