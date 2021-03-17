Mislicom 3.Lig Silivrispor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Silivrispor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki Silivrispor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Silivrispor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİLİVRİSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Silivrispor - Bergama Belediyespor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SİLİVRİSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Bergama Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİLİVRİSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SİLİVRİSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK FİLİK(Hakem)

FERHAT DALGIÇ(1. Yardımcı Hakem)

HAKAN AKKAYNAK(2. Yardımcı Hakem)

FIRAT KAÇMAZ(Dördüncü Hakem)

MUSTAFA SEVİM(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)