Mislicom 3.Lig Ofspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Ofspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:54
Mislicom 3.Lig Ofspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Ofspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki Ofspor - Bucaspor 1928 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ofspor - Bucaspor 1928 maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OFSPOR - BUCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ofspor - Bucaspor 1928 maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

OFSPOR - BUCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ofspor - Bucaspor 1928 maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OFSPOR - BUCASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

OFSPOR - BUCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DOĞUKAN YILDIRIM(Hakem)

HALİL TOLGAHAN DEMİR(1. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH POLAT(2. Yardımcı Hakem)

EMİR TOPRAK(Dördüncü Hakem)

ENGİN GÜNER(Gözlemci)

AYHAN ÖZHAN(Temsilci)

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