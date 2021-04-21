Mislicom 3.Lig Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Nevşehir Belediye Spor - Kızılcabölükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Nevşehir'de oynanacak.
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
MEHMET ŞÜKRÜ KÖZCÜ(Hakem)
ADNAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(2. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM GÜNER(Dördüncü Hakem)
MEHMET KAFTANCI(Gözlemci)
SİNAN IŞIK(Temsilci)
MEHMET KURAL(Temsilci)