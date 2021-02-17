Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

17.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:49
Mislicom 3.Lig Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 21. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

MARDİN FOSFAT SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı 17 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin Fosfat Spor - Nazilli Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

MARDİN FOSFAT SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Mardin'de oynanacak.

MARDİN FOSFAT SPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DOĞUKAN YILDIRIM(Hakem)

MEHMET SALDIRANER(1. Yardımcı Hakem)

YASİN KILIÇ(2. Yardımcı Hakem)

HASAN RIZA AKOL(Dördüncü Hakem)

ADEM ELGÖRMÜŞ(Gözlemci)

ÖMER AKSOY(Temsilci)

BİLAL YAZĞAN(Temsilci)

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 01:49:22. #1.15#
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