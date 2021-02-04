Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN ERGÜN(Hakem)

SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

EROL ERNEK(2. Yardımcı Hakem)

MAHMUT HASAN KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)

NECDET AKÇASOY(Gözlemci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)