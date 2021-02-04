Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:57
Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Denizli'de oynanacak.

KIZILCABÖLÜKSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OZAN ERGÜN(Hakem)

SEFA ÖZCAN(1. Yardımcı Hakem)

EROL ERNEK(2. Yardımcı Hakem)

MAHMUT HASAN KÜÇÜK(Dördüncü Hakem)

NECDET AKÇASOY(Gözlemci)

VOLKAN ALPTEKİN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Deniz Akkaya Jason Statham
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Ankara Oyunlar Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Kızılcabölükspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 00:57:24. #1.15#
title