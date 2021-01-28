Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:57
Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

AHMET ULU(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

BETÜL BAYKAN(Dördüncü Hakem)

HALİL TAMER(Gözlemci)

BÜNYAMİN DAŞDEMİR(Temsilci)

UĞUR GÜLSOY(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:05:13. #1.15#
title