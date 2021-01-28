Mislicom 3.Lig Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka - Isparta 32 Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'de oynanacak.

KARŞIYAKA - ISPARTA 32 SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HAKAN ERGİN(Hakem)

AHMET ULU(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET OĞUZHAN ÖZTAŞ(2. Yardımcı Hakem)

BETÜL BAYKAN(Dördüncü Hakem)

HALİL TAMER(Gözlemci)

BÜNYAMİN DAŞDEMİR(Temsilci)

UĞUR GÜLSOY(Temsilci)