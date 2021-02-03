Mislicom 3.Lig Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçıdır. Peki Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı 3 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karbel Karaköprü Belediyespor - Siirt İl Özel İdaresi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Şanlıurfa'da oynanacak.

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM SARITAŞ(Hakem)

MİKAİL CAN(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA TOSUN(2. Yardımcı Hakem)

BUĞRAHAN DİLKAN İNANIR(Dördüncü Hakem)

M.ORHAN ANŞİN(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)