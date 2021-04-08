Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
KAHTA 02 SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
KAHTA 02 SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kahta 02 Spor - Mardin Fosfat Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
KAHTA 02 SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Adıyaman'da oynanacak.
KAHTA 02 SPOR - MARDİN FOSFAT SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ŞAHİN BERKER(Hakem)
ALİ RIZA ÖZTÜRK(1. Yardımcı Hakem)
GİRAY KARA(2. Yardımcı Hakem)
ORHAN GÜNGÖR(Dördüncü Hakem)
NURETTİN GÜLER(Gözlemci)
İBRAHİM KÜÇÜK(Temsilci)