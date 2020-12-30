Mislicom 3.Lig Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspor maçıdır. Peki Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

KAHTA 02 SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

KAHTA 02 SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kahta 02 Spor - Halide Edip Adıvarspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

KAHTA 02 SPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

REŞAT ONUR COŞKUNSES(Hakem)

EGEMEN SAVRAN(1. Yardımcı Hakem)

ERCAN AKDENİZ(2. Yardımcı Hakem)

UĞUR ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

HASAN AYKIRI(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)