Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:25
Mislicom 3.Lig İskenderun FK - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi İskenderun FK - Tekirdağspor maçıdır. Peki İskenderun FK - Tekirdağspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de İskenderun FK - Tekirdağspormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

İSKENDERUN FK - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İskenderun FK - Tekirdağspormaçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

İSKENDERUN FK - TEKİRDAĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İskenderun FK - Tekirdağspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

İSKENDERUN FK - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

İSKENDERUN FK - TEKİRDAĞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ(Hakem)

AYDIN KARSAVURAN(1. Yardımcı Hakem)

AZAD İLHAN(2. Yardımcı Hakem)

BURAK KAMALAK(Dördüncü Hakem)

GÜNSELİ ÖZ(Gözlemci)

İBRAHİM ALPER GÜMÜŞ(Temsilci)

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