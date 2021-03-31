Mislicom 3.Lig Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
FATSA BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı 31 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
FATSA BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatsa Belediyespor - Belediye Derince Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
FATSA BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ordu'da oynanacak.
FATSA BELEDİYESPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
NABİ İZCİ(Hakem)
MEHMET YILMAZ ÇALIŞIR(1. Yardımcı Hakem)
ŞÜKRÜ ÇAVCI(2. Yardımcı Hakem)
RAMAZAN YAKICİ(Dördüncü Hakem)
MAHMUT KOCA(Gözlemci)
METE KIZILKAYA(Temsilci)