Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Gölcükspor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Gölcükspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Gölcükspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ESENLER EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Gölcükspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ESENLER EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Gölcükspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ESENLER EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM DEMİRTAŞ(Hakem)

MUSTAFA HAN(1. Yardımcı Hakem)

GÖKMEN ÇAMBEL(2. Yardımcı Hakem)

ANIL FURKAN LİMAN(Dördüncü Hakem)

ABDULKERİM TÖR(Gözlemci)

ALPASLAN ACAR(Temsilci)

MURAT IŞIK(Temsilci)