Mislicom 3.Lig Esenler Erokspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Esenler Erokspor - Erbaaspor maçıdır. Peki Esenler Erokspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Esenler Erokspor - Erbaaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ESENLER EROKSPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Erbaaspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ESENLER EROKSPOR - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Erbaaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ESENLER EROKSPOR - ERBAASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ESENLER EROKSPOR - ERBAASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET ÇAĞATAY LAKOT(Hakem)

FATİH DEVECİ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÖKSÜZ(2. Yardımcı Hakem)

ŞEYMA HAŞLAK(Dördüncü Hakem)

MUKADDEM GÜLPINAR(Gözlemci)

HÜSEYİN GÜLEÇ(Temsilci)

CEM İLDİR(Temsilci)