Mislicom 3.Lig Erbaaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Erbaaspor - Somaspor maçıdır. Peki Erbaaspor - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Erbaaspor - Somaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ERBAASPOR - SOMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erbaaspor - Somaspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ERBAASPOR - SOMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Erbaaspor - Somaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ERBAASPOR - SOMASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
RAMAZAN DOĞANAY(Hakem)
MUSTAFA GÜÇER(1. Yardımcı Hakem)
METİN UÇAR(2. Yardımcı Hakem)
MERTCAN ERÖLMEZ(Dördüncü Hakem)
METİN CEBECİ(Gözlemci)
MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ(Temsilci)
DURALİ TINAS(Temsilci)