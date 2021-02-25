Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:50
Mislicom 3.Lig Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DİYARBEKİR SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı 25 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbekir Spor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DİYARBEKİR SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

DİYARBEKİR SPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADEM CİNEK(Hakem)

YAKUP BULUT(1. Yardımcı Hakem)

KENAN ÖZCAN(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY YAVUZ(Dördüncü Hakem)

MAHMUT TURGAY KAPDAN(Gözlemci)

SERKAN KURAL(Temsilci)

BURAK UĞURLU(Temsilci)

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