Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Kocaeli'de oynanacak.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
DENİZ KÜKREK(Hakem)
ÖMER YÜZER(1. Yardımcı Hakem)
AHMET DEVECİ(2. Yardımcı Hakem)
BERAT BUĞRA ÇELİK(Dördüncü Hakem)
EROL PESEN(Gözlemci)
ALPASLAN ACAR(Temsilci)