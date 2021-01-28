Mislicom 3.Lig Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçıdır. Peki Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 2 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Darıca Gençlerbirliği - Yomra Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kocaeli'de oynanacak.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ - YOMRA SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

DENİZ KÜKREK(Hakem)

ÖMER YÜZER(1. Yardımcı Hakem)

AHMET DEVECİ(2. Yardımcı Hakem)

BERAT BUĞRA ÇELİK(Dördüncü Hakem)

EROL PESEN(Gözlemci)

ALPASLAN ACAR(Temsilci)