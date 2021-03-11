Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:41
Mislicom 3.Lig Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ÇATALCASPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ÇATALCASPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çatalcaspor - Batman Petrol Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ÇATALCASPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ÇATALCASPOR - BATMAN PETROL SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE KORKMAZ(Hakem)

TURGUT EVRAN(1. Yardımcı Hakem)

ONUR GÜLTER(2. Yardımcı Hakem)

BERKAY AĞIŞ(Dördüncü Hakem)

LALE DOĞRU ŞAHİN(Gözlemci)

GÜRHAN TOKUL(Temsilci)

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