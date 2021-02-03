Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

03.02.2021 01:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:21
Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçıdır. Peki Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı 3 Şubat 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VELİ KARAKAYA(Hakem)

YUSUF DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

RIDVAN ALTINTAŞ(Dördüncü Hakem)

TURGAY GÖKAL(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 01:21:30. #1.14#
title