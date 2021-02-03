Mislicom 3.Lig Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçıdır. Peki Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 4 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı 3 Şubat 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursa Yıldırım Spor - Silivrispor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bursa'da oynanacak.

BURSA YILDIRIM SPOR - SİLİVRİSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VELİ KARAKAYA(Hakem)

YUSUF DOĞAN(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

RIDVAN ALTINTAŞ(Dördüncü Hakem)

TURGAY GÖKAL(Gözlemci)

SERKAN DİYEMLİ(Temsilci)

GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)