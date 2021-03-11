Mislicom 3.Lig Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Belediye Kütahyaspor - Yozgatspor 1959 FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Kütahya'da oynanacak.

BELEDİYE KÜTAHYASPOR - YOZGATSPOR 1959 FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AYTAÇ GEÇGEL(Hakem)

İSMAİL SEMİH İLERİ(1. Yardımcı Hakem)

UĞUR AYDOĞDU(2. Yardımcı Hakem)

ELİF KÖROĞLU(Dördüncü Hakem)

GONCA CENGİZ(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

ÖZCAN YILDIRIM(Temsilci)