Mislicom 3.Lig Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

BAYRAMPAŞA SPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı 17 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayrampaşa Spor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

BAYRAMPAŞA SPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

BAYRAMPAŞA SPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALKAN PARSAK(Hakem)

HARUN ÖZTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

TANSU DOĞAN YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

CİHAN YURDAGÜL(Dördüncü Hakem)

İLKER GÜNEŞ(Gözlemci)

SERKAN SARIÖZ(Temsilci)

İLHAN YILDIRIM(Temsilci)