Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 26. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPORMAÇI HANGİ KANALDA?

Artvin Hopaspor - Nevşehir Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARTVİN HOPASPOR - NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞEVKET TEKER(Hakem)

ARDA DARCAN(1. Yardımcı Hakem)

ATAKAN TUTAN(2. Yardımcı Hakem)

RAHMİ FATİH ANT(Dördüncü Hakem)

ŞENER İNAN(Gözlemci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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