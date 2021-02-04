Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:59
Mislicom 3.Lig Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 17. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ARTVİN HOPASPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Artvin Hopaspor - Antalya Kemerspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ARTVİN HOPASPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Artvin'de oynanacak.

ARTVİN HOPASPOR - ANTALYA KEMERSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

BURAK KAPLAN(Hakem)

ÖNDER ÇALIŞ(1. Yardımcı Hakem)

MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ(2. Yardımcı Hakem)

AYTAÇ ÇOBANOĞLU(Dördüncü Hakem)

SERKAN ÇİNAR(Gözlemci)

ŞENER AYDOĞDU(Temsilci)

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