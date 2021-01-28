Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

28.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:59
Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antalya'da oynanacak.

ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

YUSUF AYDIN(Hakem)

ÖMER AKMAN(1. Yardımcı Hakem)

YAKUP ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

YUNUS GÜL(Dördüncü Hakem)

AHMET TEPE(Gözlemci)

ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)

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