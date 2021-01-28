Mislicom 3.Lig Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 1 16. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Antalya Kemerspor - 1877 Alemdağ Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Antalya'da oynanacak.
ANTALYA KEMERSPOR - 1877 ALEMDAĞ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
YUSUF AYDIN(Hakem)
ÖMER AKMAN(1. Yardımcı Hakem)
YAKUP ERDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
YUNUS GÜL(Dördüncü Hakem)
AHMET TEPE(Gözlemci)
ÇETİN MUNĞAN(Temsilci)