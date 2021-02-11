Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 01:02 | Son Güncelleme: 11.02.2021 01:06
Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçıdır. Peki Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALTINDAĞ SPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Altındağ Spor - Osmaniyespor FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ALTINDAĞ SPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

GÖKSU FURKAN GÜNGÖR(Hakem)

OĞUZHAN YAZIR(1. Yardımcı Hakem)

ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA GÖKHAN KESKİN(Dördüncü Hakem)

ENEZ KAPLAN(Gözlemci)

HAKAN BEBEK(Temsilci)

CİHANGİR KAYA(Temsilci)

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