Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:16 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:19
Mislicom 3.Lig Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Altındağ Spor - Çatalcaspor maçıdır. Peki Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Altındağ Spor - Çatalcaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ALTINDAĞ SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altındağ Spor - Çatalcaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ALTINDAĞ SPOR - ÇATALCASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ALTINDAĞ SPOR - ÇATALCASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ENGİN ATMACA(Hakem)

SEZGİN ALTUN(1. Yardımcı Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(2. Yardımcı Hakem)

SERKAN DURU(Dördüncü Hakem)

MURAT CEYLAN(Gözlemci)

FATİH DOKSANOĞLU(Temsilci)

OĞUZ HAN AYKUT(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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