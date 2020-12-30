Mislicom 3.Lig 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
OKAN KAYATAŞ(Hakem)
MÜCAHİT ŞENTÜRK(1. Yardımcı Hakem)
HASAN HÜSEYİN YAZICILAR(2. Yardımcı Hakem)
MUTLUHAN ÇIRAKOĞLU(Dördüncü Hakem)
SERKAN ÇİNAR(Gözlemci)
MUAMMER ŞAHİN(Temsilci)