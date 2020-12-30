Mislicom 3.Lig 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de 52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor - Bergama Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

52 ORDUSPOR - BERGAMA BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

OKAN KAYATAŞ(Hakem)

MÜCAHİT ŞENTÜRK(1. Yardımcı Hakem)

HASAN HÜSEYİN YAZICILAR(2. Yardımcı Hakem)

MUTLUHAN ÇIRAKOĞLU(Dördüncü Hakem)

SERKAN ÇİNAR(Gözlemci)

MUAMMER ŞAHİN(Temsilci)